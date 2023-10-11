الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بمركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف.

تم القبض على المتهم وبحوزته 28 كيس من الشابو وجوهر الميثامفيتامين، و14 قطعة من الهيروين، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالته لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات سوهاج غرامة مركز أخميم جوهر الميثامفيتامين الاتجار في المخدرات

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