السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد شاهين: "استنونا في شبين الكوم بلدي نحتفل بنصر حرب أكتوبر"

عمر كمال ومسلم ومحمد
عمر كمال ومسلم ومحمد شاهين

يستعد كل من المطرب عمر كمال والمطرب مسلم والمطرب محمد شاهين، لإحياء حفل غنائي ضخم احتفالا بنصر أكتوبر وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل بشارع الاستاد بمنطقة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ويقدم كل منهم العديد من الأغنيات الوطنية احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة ويقام الحفل برعاية حزب مستقبل وطن.

وروج المطرب محمد شاهين للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” ونشر بوستر الحفل وعلق عليه قائلا: "يوم 2/10 استنونا في شبين الكوم بلدي.. نحتفل سوا بنصر حرب أكتوبر العظيم".

 

 

آخر أعمال محمد شاهين الغنائية

وطرح المطرب  محمد شاهين الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “داء الغياب” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون محمد شاهين في أغنية “داء الغياب” مع كل من الشاعر الغنائي أحمد إبراهيم، والملحن محمد عبيه، والموزع الموسيقي محمد عمار، ومهندس الصوت محمد صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.

 

youtube

أخر أعمال عمر كمال الغنائية

وطرح مؤخرًا كل من المطرب الشعبي حسن شاكوش والمطرب عمر كمال أحدث أعمالهما الغنائية على طريقة الـ"ديو" بعنوان “في داهية” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “في داهية” طرحت على طريقة الفيديو كليب وقام حسن شاكوش وعمر كمال بتصويرها في منطقة الساحل الشمالي بمصر، وهى من إخراج أشرف رمضان، والأغنية من كلمات كل من إسلام المصري ومحمد حسني وآلحان عمر كمال وناصر بيتس وتوزيع موسيقي إسلام ساسو.

 

المطرب عمر كمال عمر كمال مسلم محمد شاهين أكتوبر نصر أكتوبر مستقبل وطن

مواد متعلقة

محمد ثروت عن حلقته ببرنامج "معكم": ليلة في حب مصر مع الإعلامية منى الشاذلي

تامر عبدالمنعم يسلم جوائز الأفلام الفائزة بالملتقى الخامس لأفلام المحاولة (صور)

لأول مرة.. 16 منشدًا مغربيًا يجتمعون في عمل غنائي واحد للاحتفال بالمولد النبوي

نقابة الموسيقيين تنعى رحيل عازف البيانو هشام خليل

بحضور زوجته.. أبطال فيلم "الإسكندرانى" يحتفلون بعيد ميلاد المخرج خالد يوسف (صور)

أحمد سعد عن حفله بالكويت: الجمهور اللى يفرح القلب (فيديو)

أصالة وأحلام تجتمعان فى حفل غنائى واحد فى دبى.. 15 ديسمبر

لحظات مؤثرة فى الوداع الأخير لجثمان المطربة الراحلة نجاح سلام (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

الجزيرى ومنسى يقودان هجوم الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

انهيار والدته.. تشييع جثمان نجل سامى العدل من مسجد الفاروق بالمعادى

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة