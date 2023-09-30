محمد شاهين: "استنونا في شبين الكوم بلدي نحتفل بنصر حرب أكتوبر"

يستعد كل من المطرب عمر كمال والمطرب مسلم والمطرب محمد شاهين، لإحياء حفل غنائي ضخم احتفالا بنصر أكتوبر وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل بشارع الاستاد بمنطقة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ويقدم كل منهم العديد من الأغنيات الوطنية احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة ويقام الحفل برعاية حزب مستقبل وطن.

وروج المطرب محمد شاهين للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” ونشر بوستر الحفل وعلق عليه قائلا: "يوم 2/10 استنونا في شبين الكوم بلدي.. نحتفل سوا بنصر حرب أكتوبر العظيم".

آخر أعمال محمد شاهين الغنائية

وطرح المطرب محمد شاهين الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “داء الغياب” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون محمد شاهين في أغنية “داء الغياب” مع كل من الشاعر الغنائي أحمد إبراهيم، والملحن محمد عبيه، والموزع الموسيقي محمد عمار، ومهندس الصوت محمد صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.

أخر أعمال عمر كمال الغنائية

وطرح مؤخرًا كل من المطرب الشعبي حسن شاكوش والمطرب عمر كمال أحدث أعمالهما الغنائية على طريقة الـ"ديو" بعنوان “في داهية” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “في داهية” طرحت على طريقة الفيديو كليب وقام حسن شاكوش وعمر كمال بتصويرها في منطقة الساحل الشمالي بمصر، وهى من إخراج أشرف رمضان، والأغنية من كلمات كل من إسلام المصري ومحمد حسني وآلحان عمر كمال وناصر بيتس وتوزيع موسيقي إسلام ساسو.