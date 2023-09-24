الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أيمن الحكيم يستعد لصدور كتابه الجديد "مثقفون ومتصوفون"

مثقفون ومتصوفون
مثقفون ومتصوفون

يصدر قريبا عن دار ريشة للنشر والتوزيع، كتاب جديد للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، بعنوان "مثقفون ومتصوفون.. علمانيون على باب الله"، في أول تعاون له مع الدار، والغلاف من تصميم عبد الرحمن ناصر محمد.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:

"يظل نجيب محفوظ عندي هو النموذج الساطع على حالة الالتباس في علاقة المثقفِ والدين، وهو التباسٌ يبدو أحيانًا متعمدًا وبفعل فاعل، ولا بد من الاعتراف بأن جماعات الإسلام السياسي في عدائها الطويل والمرير لكل ما يتصل بالثقافةِ والفن، نجحت في تشويه سمعة المثقف، وفي ترسيخ الاعتقاد الشعبي بأن المثقف هو في الغالب شخصٌ منحلّ أخلاقيًّا، ومتحلّل دينيًّا، إن لم يكن ملحدًا بالكُلية، وهو اعتقادٌ مضللٌ وغير مُنصِفٍ، ففي داخل كل مثقف حقيقي جانبُ روحي عميق، و«حتة نور» في علاقته مع الله، قد لا تبدو ظاهرة للعيان، ولكنك إذا بحثت عنها ستجدها حتمًا، بل قد تتفاجأ بما هو أروع".

نبذة عن أيمن الحكيم 

أيمن الحكيم؛ كاتب صحفي، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، تخرج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. وهو رئيس مهرجان السينما العربية.

 

وسبق وصدر للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، العديد من المؤلفات التي تتناول جوانب من حياة الفنانين والمطربين ومشايخ دولة التلاوة، ومن مؤلفاته: “اسمي بولا .. نادية لطفي تحكي”، “ذكرياتي .. مذكرات هند رستم”، “مزامير القرآن”، “مذكرات الشيخ إمام”، “زمن محسن زايد”، “حضرة المتهم نجيب محفوظ”، “أنغام الروح .. حكايات عن أروع الأغاني الصوفية”، “غرام المشايخ”، “قتلة أم كلثوم”، “بليغ حمدي .. مذكرات شخصية”.

 

كما صدر له مؤخرا عن دار “إنسان” للنشر والتوزيع، كتاب "الحرفوش.. أيام عادل إمام سيرة روائية"؛ وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، ويحكي الكتاب عن عادل إمام، كما يرصد سيرته اجتماعيا وإنسانيا وثقافيا، عن الزمن كله بدءا من الحلمية التي نشأ فيها، ويحكي من واقع المقاهي والتنظيمات السياسية، وكيف كانت له تجارب مهمة جدا، وحكايات كثيرة أخرى عن الحلمية والمدرسة التي دخلها واسمها "بندا قادن".

 

ويتطرق الكتاب للعديد من الحكايات، عن مدرس الإنجليزي الذي اكتشف موهبته في التمثيل حين كان يقرأ قطعة بشكل كوميدي، وكيف دخل كلية الزراعة وكيف كان صديقًا ليوسف إدريس وكان محبًا لصلاح حافظ ويرى أنه ظلم كثيرًا، وكيف كان صديقًا لنجيب محفوظ.

دار ريشة للنشر والتوزيع أيمن الحكيم مثقفون ومتصوفون علمانيون على باب الله الحرفوش أيام عادل إمام سيرة روائية معرض القاهره الدولي للكتاب

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