السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تطلب مساعدة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بسبب مواردها المحدودة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين على ضرورة مساعدة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية؛ بسبب مواردها المحدودة فى استقبال الحشد الكبير من المهاجرين الذين توافدوا إليها في الأيام الأخيرة أمام هذا الوضع المتأزم.

ودعا المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ماثيو سالتمارش - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية، إلى نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى لامبيدوزا خارج الجزيرة "لأن الموارد والطاقة الاستيعابية هناك محدودة جدًا".

وذكر المتحدث أن المهاجرين الذين وصلوا للجزيرة كانوا يعانون من الصدمة والإرهاق، ويحتاجون إلى الغذاء والمأوى والرعاية الطبية، مضيفًا أنه من الصعب تحديد عامل واحد وراء هذا الارتفاع الأخير في عدد المهاجرين الوافدين.

وأردف ماثيو سالتمارش قائلًا: "لا يمكن أن يقع على عاتق دول خطوط الاستقبال الأمامية وحدها، مثل إيطاليا التي يأتي إليها الوافدون أولًا عبء استضافتهم على المدى الأطول.. نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لدول أخرى ومناطق أخرى كي تحاول دعم الإيطاليين وأهالي لامبيدوزا".

وقد وصل حوالي سبعة آلاف مهاجر إلى شاطئ الجزيرة الصغيرة على مدى يومين، ما دفع إيطاليا إلى إطلاق نداءات للمساعدة.

كما نظمت السلطات بعض عمليات النقل إلى جزيرة صقلية، الأكبر حجمًا، لتخفيف الوضع في لامبيدوزا، وهو أمر تتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يستمر في الأيام المقبلة.

ويبلغ عدد سكان الجزيرة عادة ما يفوق بقليل ستة آلاف نسمة، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الرسمية لمركز الاستقبال المهاجرين نحو 400 شخص.

المفوضية السامية للأمم المتحدة المفوضية السامية المهاجرين لامبيدوزا الإيطاليين

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