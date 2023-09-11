«الزراعة » تُنظم دورة تدريبية حول الاستفادة من محاصيل الحبوب كبدائل للقمح

ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، برنامج تدريبى قطرى حول الاستفادة من محاصيل الحبوب المختلفة كبدائل للقمح فى إنتاج الخبز ومنتجات المخابز لعدد 30 مشاركاً من العاملين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ومصانع الأغذية التى تعمل فى مجال المخبوزات بمقر المعهد وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

الحبوب ومنتجاتها

وأشار دكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إلى أن الحبوب ومنتجاتها (الخبز ومنتجات المخابز) تعتبر مكون أساسى فى وجبات المواطن على مدار اليوم وعليه فإنه من الضرورى نقل الخبرات والتقنيات الحديثة فى تصنيع الخبز ومنتجات المخابز للعاملين فى هذا القطاع.

وأضاف “عرفات” أن الهدف من الدورة هو التعرف على الأهمية الغذائية والاقتصادية لمنتجات المخابز المختلفة بما فى ذلك منتجات المخابز التى تلائم بعض الفئات الحساسة أو الخاصة مثل مرضى حساسية الجلوتين ومرضى التوحد ومرضى الفينيل كيتونوريا والتى يتم تصنيعها بمواصفات خاصة.

كما تلقى الدورة الضوء على القيمة الغذائية و النواحى التكنولوجية والإقتصادية لأنواع الحبوب البديلة من الإنتاج المحلى التى يمكن استخدامها فى انتاج الخبز البلدى بالخلط بنسب مختلفة مع دقيق القمح والأمر الذى يؤدى بدوره الى تقليل فاتورة الإستيراد من القمح، وكذلك التعرف على الأهمية التكنولوجية لتقدير الخواص الريولوجية لدقيق القمح والدقيق المركب، و التعرف على العوامل الموثرة على استخدام دقيق الحبوب المختلفة فى انتاج الخبز البلدى من الناحية التكنولوجية والقيمة الغذائية للخبز البلدى.

مهارات تصنيع الخبز

من جانبه، أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن الدورة تهدف أيضا إلى إكساب المتدربين المهارات التصنيعية اللازمة لتصنيع الخبز و العجائن الغذائية المختلفة ورفع الوعى التغذوى للمستهلكين بالقيمة الغذائية و الصحية للخبز و منتجات المخابز الناتجة من مخلوط الدقيق للحبوب المختلفة والتعرف على الأهمية الصحية والتغذوية للالياف الغذائية ودورها فى التغذية وعلاج العديد من الأمراض، إضافة الي توضيح القيمة الغذائية والحيوية للتمور و لجنين الحبوب وكيفية استخدامهم فى إعداد مخبوزات صحية و عالية القيمة الغذائية، والتعرف على تاثير عملية الإنبات على القيمة الغذائية و الحيوية للحبوب ومنتجات المخابر التى يتم تصنيعها من الحبوب المنبتة.

كما تهدف الي إكساب المتدربين خبرة فى انتاج منتجات المخابز لبعض الفئات الخاصة مثل مرضى حساسية الجلوتين ومرضى التوحد ومرض الفينيل كيتونوريا و تعظيم الإستفادة من المنتجات الثانوية لطحن حبوب القمح و استخدمها فى تصنيع منتجات وظيفية