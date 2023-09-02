السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر ضمن المجموعة الأولى بقرعة البطولة الأفريقية للطائرة

قرعة البطولة الأفريقية
قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

أسفرت قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجارى عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من بوروندي والجزائر.

فيما ضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، وبينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، بينما ضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا، بينما لم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن.

وحضر قرعة البطولة، ياسر قمر رئيس اللجنة العليا للبطولة والاتحاد المصرى للعبة وعمرو مخلوف نائب رئيس البطولة وهناء حمزة نائب رئيس اتحاد الطائرة وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة ووائل قنديل وتامر بيبرس عضوا مجلس الإدارة أيضا وحسن عابد مدير البطولة فضلا عن فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام فى الاتحاد الأفريقى للعبة.

وكان منتخب مصر لكرة الطائرة للرجال خاض معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.

يذكر أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي، استقر على القائمة النهائية التى ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

منتخب رجال الكرة الطائرة ووائل قنديل تامر بيبرس ياسر قمر قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

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