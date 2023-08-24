الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

متحف نجيب محفوظ يستضيف معرض كاريكارتير يضم 54 بورتريه

متحف نجيب محفوظ
متحف نجيب محفوظ

يفتتح د.وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض كاريكاتير بعنوان "فى حب نجيب محفوظ" بـمتحف نجيب محفوظ – تكيه أبو الدهب – التابع لقطاع الصندوق وذلك  فى الثانية ظهر الأحد 27 أغسطس الجارى

ويأتي المعرض بحضور السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير و عدد من الفنانين ورسامي الكاريكاتير.

يتناول المعرض شخصية الروائي والأديب العالمي نجيب محفوظ والذي يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، والذى كان مصدرًا لإلهام العديد من الفنانين في مختلف دول العالم.

يضم المعرض أكثر من 45 بورتريه كاريكاتيري للأديب العالمي نجيب محفوظ، من 17 دولة  منها: الإمارات، السعودية، لبنان، المغرب، نيبال، روسيا، الصين، ماليزيا، أوكرانيا، أستراليا، بيرو، أسبانيا، أندونيسيا، مقدونيا، المكسيك، أورجواي بالاضافه الى مصر.

أما عن نجيب محفوظ

ونجيب محفوظ هو روائي وأشهر كاتب مصري على الإطلاق وهو أول مصري يحوز جائزة نوبل في الآداب، كتب منذ بدايات ثلاثينيات القرن الماضي واستمر حتي 2004. 

تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم. من أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتي وقتٍ قريب. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً واقعياً، فإن مواضيعاً وجودية تظهر فيه، ويُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلي السينما والتلفزيون.

 قطاع صندوق التنمية الثقافية 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

في حب نجيب محفوظ معرض كاريكاتير الفنان مصطفى الشيخ وليد قانوش متحف نجيب محفوظ

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