بدء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023 دور ثان

بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية دور ثان، اليوم الأربعاء، أداء امتحان الدور الثانى في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة "التاريخ".



وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امس، امتحان الدور الثاني، في مادة "الاقتصاد والأحصاء". بإجمالي عدد "20983" طالبا/ وطالبة موزعين في "277" لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة، هذا ما أكده خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، على ضرورة التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة.

كما شدد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

رصد حالتي غش إلكتروني

رصد حالتي غش إلكتروني، بمحافظتي الجيزة والشرقية، من فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم "34" لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم "205" لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جدير بالذكر أن تنتهي امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022- 2023، يوم ٢٩ أغسطس الجاري.