تعيين الدكتور حسان نعمان رئيسًا لجامعة سوهاج

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور حسان حمدي عبدالرحمن نعمان رئيسًا لجامعة سوهاج لمدة أربع سنوات.

وقدم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ثقتهم ودعمهم الدائم، لاستكمال مسيرة العطاء في خدمة البحث العلمي والارتقاء بالجامعة، مؤكدًا مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء، لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة، وموجهاً الشكر أيضاً لكل رؤساء الجامعة السابقين علي مجهوداتهم طوال الفترة الماضية.

من جانبهم، تقدم نواب مجلسي الشيوخ والشعب وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات، والوكلاء، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، بأطيب التمنيات وأرق التهاني للدكتور حسان النعماني، متمنين له دوام التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة في سبيل الارتقاء بالجامعة وتحقيق الأهداف المنشودة لتطويرها.

يذكر أن حسان النعماني تولى منصب قائمًا بعمل رئيس الجامعة خلال الفترة من ١ أغسطس ٢٠٢٣ وحتى صدور القرار الجمهورى اليوم بتوليه رئاسة الجامعة.

وشغل الدكتور حسان النعماني، عدة مناصب خلال السنوات الماضية كان أبرزها نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث من 2021 حتى تاريخه وقائم بعمل عميد كلية التمريض فى 1/2/2021 وعميد كلية الطب البشرى جامعة سوهاج من يونيو 2019 حتى يونيو 2021 ووكيل كلية الطب البشرى لشئون الدراسات العليا والبحوث من يونيو 2018 حتى يونيو 2019 مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى سوهاج الجامعى، من سبتمبر 2014 م وحتى الآن ونائب مدير المستشفى للعلاج بأجر من 2006 إلى 2009 ومدير مستشفى الطوارئ، جامعة سوهاج، من يونيو 2009 حتى مارس 2011.

كما حصل النعماني على العديد من الجوائز جائزة Who's who in the world سنة 2004 وحاصل على جائزة ممثل جامعة سوهاج بالأمانة العامة؛ لإتحاد روابط جراحة اليد العربية بالمغرب 2019 وحاصل على جائزة أحسن بحث مؤتمر جراحة اليد بنيودلهى سنة 2013، وحاصل على جائزة أحسن بحث فى مؤتمر جراحة اليد العالمى كوريا الجنوبية .2016