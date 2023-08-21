جنايات بورسعيد تحيل أوراق المتهمين بقتل شاب بسلاح نارى للمفتى

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز محمود، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبوالحسن عبدالله، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، اليوم الإثنين، بإحالة المتهمين بقتل شاب بسلاح ناري لفضيلة المفتي.

وحددت المحكمة جلسة 18 من شهر 9 للنطق بالحكم في القضية، وذلك بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية، وكان قد استدرج المتهمان المجني عليه إلى محل ارتكاب الواقعة، وأعدا أسلحة نارية، عبارة عن: مسدس وبندقية خرطوش، وتوجه إلى المكان الذي أيقنا سلفا وجوده فيه، وما إن ظفرا به حتى تعديا عليه بالأسلحة، بأن أطلقا صوبه عدة أعيرة نارية فأحدثا إصابته التي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر 2 من عام 2023، ووقعت أحداثها بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها كل من محمد عاشور السيد إبراهيم صالح، ويعمل عاملا بميناء بورسعيد، وأحمد ناصف عباس، ويعمل عاملا بمصنع أحذية، وقتلا المجني عليه أحمد عثمان السيد عبده، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهما وبين المجني عليه.

هيئة المحكمة

هيئة المحكمة

هيئة المحكمة

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