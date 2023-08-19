السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تجاوز جيرارد مجددًا.. رقمان جديدان لمحمد صلاح بهدفه فى بورنموث

محمد صلاح
محمد صلاح

حقق محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي رقمًا جديدًا بتسجيله هدفا في مرمى فريق بورنموث.

ومنح صلاح فريقه التقدم على بورنموث في مباراتهما بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد عرقلة ديوجو جوتا داخل منطقة الجزاء.

ووصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 200 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، مسجلًا 140 هدفًا وصانعًا 60؛ ووصل لهذا الرقم بعد 234 مباراة له في البريميرليج، خلف روبي فاولر صاحب الـ202 مساهمة تهديفية.

كما انفرد بالمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين برصيد 187 هدفًا متجاوزًا ستيفن جيرارد.

وبات بورنموث رابع أكثر فريق يسجل صلاح ضده بالدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف.

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انتقاله من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

محمد صلاح ليفربول الدورى الانجليزى بورنموث رقم محمد صلاح

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