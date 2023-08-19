ناقد فني: تنوع حفلات مهرجان العلمين ساعد على جذب الجماهير للمدينة

قال أحمد سعد الدين، إن المطربة أنغام لها جمهور كبير في مصر والوطن العربي، حيث تألقت في حفل الأمس من مهرجان العلمين، واستمتع الجمهور بأجواء الحفل، كما أن تنوع حفلات المهرجان في أماكن متفرقة بمدينة العلمين، ساعد على جذب الجماهير للمدينة.

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر "إكسترا نيوز"، أن العلمين شهدت خلال الـ 5 أسابيع الأخيرة يوميًا عددًا كبيرًا من الفعاليات المتنوعة من مهرجان العلمين، منها أنشطة رياضية، وفنية، ودرامية، وشعبية، وغيرها، مما عكس الضوء على العلمين، باعتبارها مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع، وأصبحت مقصدًا سياحي في غضون أيام منذ انطلاق المهرجان.

وأوضح سعد الدين، أن الدورة الأولى من مهرجان الدراما أُقيمت السنة الماضية، وكانت مقتصرة على الأعمال التي عرضت في موسم رمضان، أما الدورة الثانية لهذا العام عرضت الأعمال الرمضانية وأخرى أذيعت بعد رمضان وقبله، وستبدأ الفعالية يوم الخميس المقبل بالعلمين، وسيكون المهرجان الأكبر.