الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مبابي وديمبيلي يزينان قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة تولوز بالدوري الفرنسي

عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لـ"باريس سان جيرمان الفرنسي"، قائمة فريقه لمواجهة تولوز، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان مع تولوز بالدوري الفرنسي

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان مع نظيره تولوز، في العاشرة مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة الفريق الفرنسي، تواجد كيليان مبابي، لأول مرة هذا الموسم، بالإضافة لـ"عثمان ديمبيلي" منذ ارتداءه قميص باريس قادما من برشلونة الإسباني.

 

مبابي وديمبيلي يزينان قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة تولوز بالدوري الفرنسي

قائمة باريس لمواجهة تولوز:

حراسة المرمى: كيلور نافاس – جانلويجي دوناروما - أرنو تيناس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – دانيلو – لوكاس هيرناندز – ليفين كورزاوا – ميلان شكرينيار.

خط الوسط: مانويل أوجارت – فابيان رويز – فيتينا – لي كانج إن – شير ندور – كارلوس سولير – وارين زائير إيمري.

خط الهجوم: كيليان مبابي – جونكالو راموس – عثمان ديمبيلي – ماركو أسينسيو – هوجو إيكتيكي.

في المقابل، شهدت قائمة باريس غياب ماركو فيراتي لاعب خط الوسط، وهو ما يؤكد الشكوك المثارة حول إمكانية الاستغناء عن اللاعب ورحيله عن الفريق الفرنسي هذا الصيف.

 

 

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