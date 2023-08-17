الحبس عامين لعاطل ضبط بحشيش وسلاح ناري في عين شمس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عاطل بالحبس عامين، بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري في عين شمس.

وقال المتهم إنه يتخذ من مناطق متطرفة في عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وأضاف المتهم أنه يبيع سيجارة الحشيش بـ 50 جنيها.

بداية الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.