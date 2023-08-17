ضبط 2000 لتر سولار وبنزين داخل محطة تموين سيارات غير مرخصة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار.

وكذلك التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات مكبرة بمركزي كوم حمادة والدلنجات.

و أسفرت الحملات عن ضبط 2000 لتر سولار وبنزين 80 داخل محطة تموين سيارات غير مرخصة تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط محطة تموين سيارات بها عجز بمقدار نصف لتر في عيار الصفيحة الواحدة، ومستودع غاز لبيع أسطوانات الغاز المنزلي بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.