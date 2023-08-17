الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2000 لتر سولار وبنزين داخل محطة تموين سيارات غير مرخصة بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار.

وكذلك التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات مكبرة بمركزي كوم حمادة والدلنجات.

و أسفرت الحملات عن ضبط 2000 لتر سولار وبنزين 80 داخل محطة تموين سيارات غير مرخصة تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 كما تم ضبط محطة تموين سيارات بها عجز بمقدار نصف لتر في عيار الصفيحة الواحدة، ومستودع غاز لبيع أسطوانات الغاز المنزلي بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استهلاك الأدمي اجراءات إتخاذ الإجراءات القانونية الاستيلاء على الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تستقر على موعد انطلاق الدوري المصري

تجديد حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع الخامس

جهود مكثفة لكشف غموض نحر طفل بسوهاج

"تضامن المنوفية" تعتذر لسيدات قرية الكوادى عن اتهامهن بتعاطى المخدرات: خطأ صياغة

ضبط 1335 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس