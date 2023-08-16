الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إلهام شاهين: أحب مفاجأة الجمهور دائمًا بأدوار لم يقدمها أحد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «ألفريدو»، والذي بدأت تصوير أول مشاهده أمس الأول الإثنين، مشيرة إلى أنه تجربة جديدة ستكون مفاجأة للجمهور.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «dmc»، صباح الأربعاء، أنها تحب دائمًا أن تفاجئ الجمهور بأدوار لم يقدمها أحد من قبل، معقبة: "هتشوفوني في دور لا أنا قدمته ولا غيري من الزميلات قدموه على الشاشة"، بحسب وصفها.

وأوضحت أن المسلسل مأخوذ عن كتاب «55 قصة حب» للدكتور مصطفى محمود، منوهة بأن الكتاب يضم قصصًا عن أنواع مختلفة من الحب، ولا يقتصر فقط على الحب بين الرجل والمرأة.

وأشارت الفنانة إلهام شاهين إلى كاتب مسلسل "ألفريدو" وهو عمرو محمود ياسين، والمخرج عصام نصار، ومجموعة شبابية منهم أحمد فهمي، ندى موسى، وأوضحت أن نجاح أعمالها مرتبط برسالة هذه الأعمال، ووجود إيقاع متناغم في الموضوعات الرئيسية، وصراحة الموضوعات ومناقشتها بعيدًا عن الخطوط الفرعية الكثيرة، وتابعت أن جميع أعمالها الدرامية مهمة وتخطت أكثر من 50 عملًا، ولكن المقرب لها فى المقام الأول مسلسل "نصف ربيع الآخر".   

الحب بين الرجل والمراة إلهام شاهين الفنانة الهام شاهين الرجل والمرأة أولى مشاهد تفاصيل مشاركته دكتور مصطفى محمود عمرو محمود ياسين

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