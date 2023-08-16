"القاهرة الإخبارية": واشنطن تدرس كل الخيارات لحماية سفن الحبوب فى نهر الدانوب

أكد مسئول أمريكي أن واشنطن تدرس كل الخيارات بما فيها العسكرية لحماية سفن الحبوب في نهر الدانوب، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان حاكم مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، قد أعلن اليوم الأربعاء، عن تضرر مخازن حبوب بقصف روسي على ميناء أوكراني بنهر الدانوب.

كذلك أعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء الماضي، عن أن هناك عدة مسيرات روسية ألحقت أضرارًا بميناء إزميل على نهر الدانوب.

وكثَّفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للقطاع الزراعي والموانئ في أوكرانيا بعد أن رفضت موسكو تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبرالبحر الأسود الذي كان يسمح بعبور صادرات الحبوب الأوكرانية بشكل آمن.