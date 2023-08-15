"النعمانى" يواصل جولاته التفقدية بالمقر الجديد لجامعة سوهاج

يواصل الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج جولاته التفقدية للإنشاءات الجديدة بالمقر الجديد للجامعة، للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية، حيث تفقد مبنى الإدارة المركزية وملحقاتها ومبنى كلية الحقوق، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة وعدد من مهندسي الادارة الهندسية بالجامعة.

وأكد النعماني أن ما يشهده مقر الجامعة الجديد من إنشاءات يعكس قدر الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للجامعات الحكومية، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية، موضحاً أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ جولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالإنشاءات الجديدة، وذلك تمهيداً لاستلامها حسب الجدول الزمني المقرر لكل منها، وتأثيثها على أعلى مستوى من الجودة لبدء العمل بها عقب الانتهاء من تجهيزها.

وخلال جولته وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التنفيذ واتباع التجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة كل مبنى كلاً حسب تخصصه، والالتزام بجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات المعتمدة، موجهاً الشكر لاستشارى ومهندسي المشروع علي الجودة والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس انه خلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مبنى الإدارة المركزية وملحقاتها والذي يقع على مساحة 8500 م2 بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضى و5 أدوار عليا، ويضم مكتب رئيس الجامعة، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.

وأضاف الدكتور خالد عمران أن الجولة التفقدية شملت أيضاً تفقد مبنى كلية الحقوق والذي يتم إنشاؤه على مساحة 6 آلاف متر تقريبًا، بتكلفة إجمالية 116 مليونًا و900 ألف جنيه، ويحتوي على دور أرضي وبدروم، بالإضافة إلي أربعة أدوار متكررة، تشمل 3 مدرجات وقاعات تدريس، وغرف إدارية.