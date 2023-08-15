محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول مع شركة التعاون للبترول

قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة التعاون للبترول لإنشاء وتشغيل محطات تموين وخدمة وقود متكاملة (مواد بترولية، غاز، كهرباء) في جميع أنحاء المحافظة، بهدف تقديم خدمات مميزة للمواطنين ومنتج عالي الجودة وبأسعار تنافسية. يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة والتوسع في إقامة محطات الوقود والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المستهلكين ودعم الاقتصاد القومي، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ووقع البروتوكول اللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ ناصر شومان، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، بحضور مدير عام أقاليم بحري بشركة التعاون للبترول، مدير شركة المنوفية لصيانة الآليات بالمحافظة، ومدير شركة التعاون للبترول بالمنوفية.

أشار محافظ المنوفية إلى أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم محافظة المنوفية بتوفير قطع أراضٍ تصلح لإقامة محطات تموين مواد بترولية والخدمات المتكاملة داخل الحيز العمراني، وتقديم كافة وسائل الدعم والتسهيلات اللازمة لإتمام كافة الإجراءات وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن. على أن تقوم شركة التعاون للبترول بتنفيذ أو تطوير المباني والمنشآت والمرافق والتجهيزات اللازمة لتشغيل محطات تموين مواد بترولية وخدمة متكاملة، تنفيذًا للمخططات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة، وطبقًا للوائح والتراخيص الصادرة من الجهات المعنية، كذلك توفير المعدات اللازمة لتشغيل محطات الخدمة والتموين بالوقود والغاز الطبيعي والكهرباء وأعمال الأمن الصناعي.

وخلال اللقاء، أهدى رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول درع الشركة لمحافظ المنوفية تقديرًا لمجهوداته المبذولة في تحقيق الشراكة التي تساهم في تحقيق التنمية في هذا القطاع، فيما أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول تقديرًا له.

يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا حرصه التام على التعاون مع كافة الجهات والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.