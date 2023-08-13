نفذت الهيئة العامة للبترول، خلال الفترة الماضية، عددًا من المشروعات المهمة الخاصة بالتكرير والتصنيع والنقل والتسويق، وذلك في ظل تأمين كافة الاحتياجات اليومية من المنتجات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلية وكافة قطاعات الدولة.

ومن هذه المشروعات:

- إنشاء خط بحري قطر 24 للمنتجات البترولية وخط قطر 3 للمياه العذبة بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية حوالي 25.8 مليون دولار.

- إحالة وتجديد الوحدة 400 بمصنع VCM بشركة البتروكيماويات المصرية وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 40.7 مليون يورو.

- تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب 5 فواصل أماح بشركتي (السويس لتصنيع البترول، النصر للبترول) وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 893 مليون جنيه.

- إنشاء خطين خام بإجمالي طول حوالي 9.5 كم لربط مستودعات الخام الجديدة (شقير/غارب) بشركة أنابيب البترول وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 44 مليون جنيه.

- تطوير مستودع مسطرد بشركة التعاون للبترول بتكلفة 345 مليون جنيه.

- استرجاع غازات الشعلة Zero Flare بشركة القاهرة لتكرير البترول بتكلفة كلية 180 مليون جنيه.

إنشاء صهريج رواسب بشركة النصر للبترول بسعة حوالي 5000م3 بهدف زيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية بتكلفة استثمارية كلية حوالي 37 مليون جنيه.

شراء 10 لواري فنطاس حمولة 20 ألف لتر لمناطق الشركة المختلفة بشركة مصر للبترول بتكلفة استثمارية كلية حوالي 17.3 مليون جنيه.

كانت قد كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤشرات الأداء للهيئة المصرية للبترول خلال عام 2021، وكشفت أن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بلغ 81.5 مليون طن، بـ35.2 مليون طن منتجات بترولية و46.3 مليون طن غازات طبيعية.

تفاصيل مشروعات الهيئة المصرية للبترول للتكرير والتصنيع

وتابعت الوزارة أن إجمالي الكميات المنقولة حوالي 81 مليون طن ساهمت خطوط الأنابيب بنقل النسبة الأكبر حيث تم نقل كمية 70.2 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات بنسبة حوالي 86.7% ثم اللواري التي ساهمت بنقل كمية 0.3 ملايين طن بنسبة 0.3% أما عن الناقلات البحرية فكان نصيبها 10.2 ملايين طن بنسبة 12.6%، أما عن السكك الحديدية فكان نصيبها 0.3 ملايين طن.