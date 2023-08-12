مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالأقصر

شهد طريق الندى لاند بمدينة الأقصر، اليوم السبت، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين جراء الحادث.

وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة على طريق الندى لاند التابع لمنطقة البياضية.

وتم على الفور، نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجثمان المتوفي لمشرحة المستشفى لحين تسليمه لذويه، وتم تحرير عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.