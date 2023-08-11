الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شاب بعدة طعنات خلال مُشاجرة مع آخر في طلخا

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شاب بعدة طعنات في أماكن متفلاقة من جسده، إثر مشاجرة نشبت مع أحد الأشخاص في إحدى قرى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وانتقلت أجهزة الأمن فور تلقيها بلاغ بالحادث إلى مكان الواقعة، وقامت بسؤال شهود العيان حول الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد ورد إخطار لمأمور مركز طلخا، من المستشفى باستقبال مواطن يدعى كمال 35 عاما مقيم بقرية بطره مركز طلخا، ومصاب آثار طعنات متفرقه في الجسد.

وقام رجال المباحث بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستعلمت عن حالة المصاب.

النيابة العامة سؤال شهود العيان رجال المباحث محافظة الدقهلية شهود العيان مأمور مركز طلخا

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