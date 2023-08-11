الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كامل العدد".. إقبال جماهيري كبير بحفل بهاء سلطان في مهرجان العلمين الجديدة

بهاء سلطان
بهاء سلطان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد إقبالاً جماهيرياً كبيراً بحفل بهاء سلطان في مهرجان العلمين الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن مهرجان العلمين الجديدة شهد إحياء النجم بهاء سلطان حفلًا غنائيًا، حيث شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا من الحاضرين، كما رفع شعار "كامل العدد".

وافتتح النجم بهاء سلطان حفله بمهرجان العلمين بأغنية "تعالى"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، قائلًا: "منورين ويا رب دايما تكونوا فى أحسن حال".

وقدم بهاء سلطان، خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التى تفاعل معها الجمهور، منها "يا ترى" و"براحة عليا" و"قلبك يا حول الله" و"تعالى أدلعك" و"ليه طيب" و"أنا مش معاهم" و"قالى".

وتألق النجم بهاء سلطان فى حفله بمهرجان العلمين بأغانى "قوم أقف" و"أنا مصمم"، وسط هتاف كبير من الجمهور والذين رددوا معه الأغانى وعلقوا: "بنحبك يا بهاء".

الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط

مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضى، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

مهرجان العلمين الجديدة العلمين حفل بهاء سلطان بهاء سلطان إقبال جماهيري كامل العدد

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