الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الفاو": درجة الحرارة هذا الشهر الأكبر فى تاريخ الكرة الأرضية

الفاو
الفاو

 قال عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن ارتفاع الحرارة إحدى نتائج التغيرات المناخية التي حدثت بسبب زيادة إنتاج الغازات الدفيئة، التي أدت لاحتباس الغازات داخل الغلاف الجوي، وبالتالي ارتفاع الحرارة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة هذا الشهر هي الأعلى في تاريخ الكرة الأرضية على الإطلاق.

وتابع "الواعر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بشكل سلبي على الزراعة، حيث يزيد من تبخر المياه، والتي تعود في شكل أمطار أو سيول، ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة التربة التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل، والثمار التي في مرحلة الحصاد. 

ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بشكل مباشر على الأوبئة خاصة الزراعية

وأضاف أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بشكل مباشر على الأوبئة خاصة الزراعية، مشيرًا إلى أن الجراد الصحراوي يتأثر بشكل مباشر بدرجة الحرارة، مما يزيد من حركته من منطقة لأخرى، ومن بلد لآخر، ومن الممكن أن يقضي على بقعة خضراء بالكامل خلال ساعات.

فاو درجة الحرارة تاريخ الكرة الأرضية الزراعة التربة الأوبئة خاصة الزراعية

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