الإسكان: ارتفاع تكلفة وحدات سكن لكل المصريين 4.. والوزارة تتحمل فارق السعر

أكد المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، المتحدث باسم الوزارة، التزام وزارة الإسكان بتنفيذ وحدات سكن لكل المصريين 4، لكل من تقدموا للإعلان قبل أشهر قليلة، وانطبقت عليهم الشروط، رغم الارتفاع الكبير فى أسعار مواد البناء، الذي تترتب عليه بالتبعية ارتفاع تكلفة الوحدات.

وأكد خطاب، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الوزير الدكتور عاصم الجزار، شدد عليهم فى أكثر من اجتماع، بسرعة إنهاء دراسة عملية تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين 4، مع عدم تحميل المواطنين الذين تقدموا للإعلان أي فروق أسعار، وستتحمل الوزارة الفارق، وفاءً بالتزامها، وفقا لكراسة الشروط.

وفى نفس السياق، أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - فضل عدم ذكر اسمه-، أن أجهزة المدن الجديدة، بدأت بالفعل تسكين شركات المقاولات لتنفيذ الوحدات المطلوبة للإعلان الرابع من وحدات سكن لكل المصريين، مطلع الأسبوع الجاري، وبالفعل بدأت الأجهزة تسليمهم "اللاي أوت" المقصود به إحداثيات مواقع كل شركة.

وكشف المصدر عن أن الاستقرار على سعر تنفيذ الوحدة فى هذا الطرح مقابل 500 ألف جنيه بعد أن كان 310 آلاف جنيه، ما يعني أن سعر تنفيذ العمارة الواحدة لصالح المقاول بلغ 12 مليون جنيه، وهو فارق كبير عن السعر السابق قبل ارتفاع أسعار مواد البناء الذي شهدته السوق المصرية الشهور القليلة الماضية.

وأضاف أن هناك جولة قام بها الدكتور عاصم الجزار قبل أيام لأجهزة مدن أكتوبر القديمة والجديدة وحدائق اكتوبر، رافقه خلالها قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض، وشدد الوزير على سرعة الإنجاز بأعلى جودة ممكنة للوفاء بالتزام الوزارة أمام راغبي الخدمة.