الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعاطى المخدرات ثم ذبح زوجته وابنه فى الهرم

جثة
جثة

كشف التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول واقعة ذبح ربة منزل وطفلها على يد الأب في منطقة الهرم، أن المتهم ارتكب جريمته بعد تعاطيه المخدرات وأن المتهم نفذ جريمته في أثناء نوم المجني عليهما وقام بذبحهما، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بمقتل ربة منزل وطفلها.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل ربة منزل وطفل وإصابة طفلين آخرين.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة الأب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

اجهزة الامن ارتكاب الجريمة اصابة اصابة طفل الأم الأمنية
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