الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية يضمن تسويق المحصول بأسعار مجزية

السيد القصير
السيد القصير



أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من  الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.

وأضاف أنه خلال السنوات القليلة الماضية قامت الوزارة بطفرة للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية و فى مقدمتها محصول القمح الذى حدثت فيه قفزة كبيرة ولأول مرة حيث تم انتاج تقاوى عام 2021 حوالى 45 الف طن من التقاوى المعتمدة حيث كانت نسبة التغطية لا تتعدى 35% .

وأكد القصير على اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التى تسهم في إستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .

كما أشاد "القصير" بجهود الباحثين والعاملين بالادراتين المركزتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه .

ويشار إلى أن وزارة الزراعة المصرية تمكنت من تحقيق قفزة غير مسبوقة فى مجال محاصيل الزيوت ومنها دوار الشمس الذى كانت كمية التقاوى المنتجة  من  الوزارة  عام 2018  50 كيلو فقط إلى أن وصلت إلى 200 طن هذا العام و كذلك فول الصويا والقطن الذى تقوم الوزارة بالتغطية فى زراعتة لنسبة 100% ولجميع المساحات المستهدف زراعتها سنويا .

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