الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفي: 2 مليار دولار عائد مصر من سيارات المصريين بالخارج

جريدة الدستور

تحدث محمد أمين، كاتب صحفي عن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس بالحكومة لاستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي.

وقال خلال لقائه على قناة صدى البلد، اليوم، أن مصر في مواجهة لحرب شرسة للسيطرة على العملة الأجنبية، حيث إن هناك عملية حجب ممنهجة للعملة الأجنبية "الدولار" لكي لا يصل داخل مصر، مشيرًا “الكثير يري ذلك في حرص بعض الدول الأوروبية على عدم دخول الدولار للدولة المصرية".

وأضاف أن "التحويلات للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج تأتي لمصر بالعملة المحلية وليست بالدول كما أرسلوها هم، لتأتي بعد ذلك وزارة الهجرة والمصرين في الخارج خلال المؤتمر الأخير عن تأسيس شركة للمصريين بالخارج وتبدأ عائداتها في تزايد وتأسيسها يبني علي الدولار”.

وتابع أن هناك أيضا المبادرة الخاصة بسيارات المصريين في الخارج التي حققت جزء بسيط من الطموح الذي كان متوقع منها حيث بلغ 2 مليار دولار، وكان من المتوقع أن تزيد عائداتها عن 8 مليار دولار.

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