صحة الشيوخ: الرئيس السيسى حريص على تحسين مؤشرات الاقتصاد وجذب الاستثمارات

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمتابعة آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية بمثابة تأكيد على حرصه على مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى إلى تكثيف جهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكل مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص من خلال التوسع في إقامة مشروعات استثمارية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وأشاد النائب الدكتور علي مهران، بتوجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والقضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي القطاع الخاص.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية في كل المجالات بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة تسعى إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والتضخمية عن كاهل المواطنين من خلال البرامج الخاصة بتكافل وكرامة وزيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجا والاهتمام بوجود السلع التموينية.