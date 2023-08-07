الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صحة الشيوخ: الرئيس السيسى حريص على تحسين مؤشرات الاقتصاد وجذب الاستثمارات

النائب علي مهران
النائب علي مهران

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمتابعة آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية بمثابة تأكيد على حرصه على مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى إلى تكثيف جهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكل مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص من خلال التوسع في إقامة مشروعات استثمارية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وأشاد النائب الدكتور علي مهران، بتوجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والقضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي القطاع الخاص.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية في كل المجالات بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة تسعى إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والتضخمية عن كاهل المواطنين من خلال البرامج الخاصة بتكافل وكرامة وزيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجا والاهتمام بوجود السلع التموينية.

الأوضاع الاقتصادية العالمية التخطيط والتنمية التمويل الدولي الدكتور على مهران الدكتورة هالة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الرئيس عبدالفتاح السيسي السلع التموينية
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

التعليم العالى: 42 ألف طالب سجلوا فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بالأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية