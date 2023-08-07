ضبط 21 طن أسمدة مجهولة المصدر خلال حملة تموينية على الأسواق بمركز بدر

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس، ولردع المخالفين، وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية بمركز بدر، أسفرت عن ضبط إحدى شركات الأسمدة الزراعية لحيازتها وعرضها للبيع أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومحظور طرحها فى الأسواق، حيث تم ضبط كمية قدرها 21 طن أسمدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن

كما قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بقيادة مفتاح عبداللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمدينة رشيد، للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 1.300 جرام فى وزن الباكتة الواحدة قبل توزيعها على أصحاب بطاقات الدعم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير عدد 5 محاضر تموينية لأفران بلدية قامت بالغلق فى مواعيد العمل الرسمية ودون إذن مسبق من الجهات المختصة.

وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.