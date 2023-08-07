الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 21 طن أسمدة مجهولة المصدر خلال حملة تموينية على الأسواق بمركز بدر

أسمدة مجهولة المصدر
أسمدة مجهولة المصدر

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس، ولردع المخالفين، وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية بمركز بدر، أسفرت عن ضبط إحدى شركات الأسمدة الزراعية لحيازتها وعرضها للبيع أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومحظور طرحها فى الأسواق، حيث تم ضبط كمية قدرها 21 طن أسمدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن 

كما قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بقيادة مفتاح عبداللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمدينة رشيد، للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 1.300 جرام فى وزن الباكتة الواحدة قبل توزيعها على أصحاب بطاقات الدعم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير عدد 5 محاضر تموينية لأفران بلدية قامت بالغلق فى مواعيد العمل الرسمية ودون إذن مسبق من الجهات المختصة.

وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

الآدمي استهلاك أسف 10 طن الأسمدة الزراعية الـ استهلاك الأدمي
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مصر تعزى سلوفينيا فى ضحايا الفيضانات

العمل: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية