"الإنتاج الحربى": وتيرة العمل فى العاصمة الإدارية أكثر سرعةً ودقة

أكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه عقب مرور شهرين من الانتقال الفعلي الكامل لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية أصبح العاملون بالوزارة والهيئة أكثر خبرة في التعامل مع منظومات العمل الإلكترونية الجديدة.

وقال بكر في تصريحات لـ"الدستور": "أصبحنا نلمس وجود تطور كبير ولافت في مؤشرات الأداء والإنتاجية داخل وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي عقب الانتقال".

وأضاف: "ووتيرة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة أكثر سرعة ودقة مما كان عليه الأمر سابقًا، خاصة في ظل وجود مبان مجهزة بأفضل التجهيزات التكنولوجية ومكاتب أكثر اتساعًا للموظفين"، مؤكدًا حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على المتابعة الدورية لانتظام سير العمل بمقر الوزارة والهيئة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى تفقد الوزير بشكل دوري أحوال العاملين بالوزارة والهيئة ومتابعة تنقلاتهم وتوافر وسائل المواصلات التي تنقلهم من وإلى العاصمة الجديدة، وكذا متابعة تعاملات العاملين مع الأجهزة والمنظومات الإلكترونية الجديدة ومدى تكيفهم مع فكرة التحول الرقمي، وما تم من إجراءات لتحديث وتطوير للنظم الإدارية والتحول الرقمي والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة والهيئة، وكذا الربط الشبكي بين الوزارة وكياناتها التابعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتجه بشكل تدريجي ليكون العمل لا ورقيًا ومواكبًا للتكنولوجيا الأحدث عالميًا.

وأوضح بكر أن وزير الدولة للإنتاج الحربي أصدر منذ بداية الانتقال تعليمات واضحة بضرورة الانضباط والتزام جميع العاملين بالحفاظ على الموارد المتاحة بمقر الوزارة والهيئة بالعاصمة الإدارية، كما وجه ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة العمل بالوزارة واستكمال مسيرة البناء والتنمية والتطوير لقطاع الإنتاج الحربي لجعله دائمًا في المكانة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وإحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وشدد بكر على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد نقلة نوعية كبيرة في الأداء الحكومي بوجه عام، مشيدًا بجهود الدولة في توفير خدمات نقل ورعاية صحية وخدمية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة بالشكل الذي يليق بهم، ويليق بمكانة الجمهورية الجديدة التي تشيدها مصر بسواعد أبنائها، ونوه إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال مكاني، ولكنه انتقال في الفكر والأداء وتعد وزارة الإنتاج الحربي نموذجًا عمليًا على صحة ذلك.

وصرح محمد عيد بكر بأن وزير الدولة للإنتاج الحربي مؤمن بأن العاملين بالوزارة هم نواة المستقبل وجزء مهم من الجهاز الإداري للدولة الذي تم تطويره في إطار مشروع إقامة العاصمة الإدارية الجديدة لإحداث نقلة نوعية في آلية العمل الحكومي بما يحقق طموحات الدولة المصرية والقيادة السياسية من عملية الانتقال إلى العاصمة.