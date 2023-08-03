الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو أمناء «الشباب المصري» تفوز برئاسة الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالجيزة

الدكتور محمد ممدوح،
الدكتور محمد ممدوح،

أعلن مجلس الشباب المصري - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي- برئاسة الدكتور محمد ممدوح، فوز الدكتور عبير عصام عضو مجلس الأمناء، برئاسة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة. 

واعرب رئيس مجلس الأمناء، عن ثقة المجلس في قدراتها على تعزيز دور الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة، نظًرا لما تتمتع به “عصام” من خبرات طويلة ورؤى طموحة  للوصول إلى جمعيات أهلية قوية وفاعلة للمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة.

وشغلت عبير عصام مناصب قيادية عديدة منها عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة أسوان، والأمين العام لجمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بأسوان، وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من اكتوبر، ورئيس لجنة الصناعة بالمجلس ، بالإضافة إلى عضويتها في مجالس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الصناعات الصغيرة بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال .

مجلس الشباب المصري التحالف الوطني الإصلاح والتنمية العقارية مدرسة عقارية فنية مصر محافظة أسوان

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