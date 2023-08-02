الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء كندا يعلن انفصاله عن زوجته بعد زواج 18 عامًا

رئيس وزراء كندا وزوجته
رئيس وزراء كندا وزوجته السابقة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي في بيان يوم الأربعاء، أنهما انفصلا ووقعا اتفاقًا قانونيًا على ما يبدو بمناسبة انتهاء زواجهما الذي دام 18 عامًا.

وقال البيان "لقد عملوا لضمان اتخاذ جميع الخطوات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقرارهم بالانفصال، وسيواصلون القيام بذلك للمضي قدمًا".

تزوج ترودو، 51 سنة، وصوفي، 48 سنة، في أواخر مايو 2005، لديهما ثلاثة أطفال.

وقال البيان "إنهم لا يزالون عائلة قريبة، وصوفي ورئيس الوزراء يركزان على تربية أطفالهما في بيئة آمنة ومحبة وتعاونية"، مضيفاً "ستكون العائلة سويًا في إجازة تبدأ الأسبوع المقبل".

وشغل جاستن ترودو منصب رئيس وزراء كندا منذ عام 2015.

كندا رئيس وزراء كندا زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو صوفي ترودو

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