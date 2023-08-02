الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات زوجية.. عامل يهدد بالانتحار من أعلى عقار بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قرر عامل الصعود إلى سطح العقار مسكنه لكي يلقي بنفسه ويتخلص من حياته بسبب الخلاف الدائم مع زوجته لكن أراد الله أن ينقذه ويعطيه فرصة مرة أخرى للعيش وتصحيح حياته من جديد.


قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول  قيام عامل بالتهديد بالانتحار وإلقاء نفسه من أعلى عقار مسكنه، لمروره بضائقة نفسية بسبب خلافات زوجية، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، وسؤال الزوج عن سبب قيامه بمحاوله إلقاء نفسه.


تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من المواطنين  بصعود عامل لأعلى أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة مهددا بالانتحار.


على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بالتوجه لمحل البلاغ وتوجيه النصح والإرشاد له وتمكنت من إنقاذه قبل قيامه بإلقاء نفسه.


وبسؤاله عن الواقعة قرر أنه قام بمحاولة الانتحار لمروره بضائقة نفسية بسبب كثرة الخلافات الزوجية لقله الأموال وعدم الإنفاق على المنزل، ويوم الواقعة قرر الصعود لأعلى العقار وحاول إلقاء نفسه إلا أن قوات الحماية المدنية تدخلت وتم إنقاذه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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