طرح أغنية "إنتى الترند" لـ حسن شاكوش وعمر كمال (فيديو)

طرح مؤدّي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أحدث أعمالهما الغنائية بعنوان "إنتي الترند - لفيت العالم" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

"إنتي الترند" كلمات سامح الكومي وألحان إسلام ساسو، وتقول كلمات الأغنية: "لفيت العالم حتة حتة ملاقتش منك أي واحدة ملهمش وجود إنتي الملخص والإفادة بترفعي هرمون السعادة بتعلي المود سكر بتسكري ياللي بتسكري والعقل يدوخ جامدة ومتميزة خبرة ومدرسة وبجد صاروخ عالية ومش عادية ومية مية وحلوة موت أجمل واحدة هي وأحلى شكل وأحلى عود إنتي الترند إنتي البراند إنتي اللي يمشي وراكي جارد زي المشاهير اللي يشوفك محتاجله واسطة يعملك فولو على الإنستا يعملك شير وشك كله وسامة كفاية فخامة كفاية جمدان حقك مانتي كاريزما بتعملي أزمة في أي مكان هدي يا أرض اتهدي لما تفوت تعمل قلبان دي اللي عليها قبول تدخل على طول في القلب كمان أنا شوفتك من الآخر يا بيبي وقولت إن إنتي خلاص نصيبي بلاش تروحي بلاش تغيبي العالم بعدك مابيتعاش إنتي اللي قلبتي كياني وحالي وعايزك من الآخر حلالي دخلتي وخيشتي في خيالي وعملتي معايا اللي متعملش على قدي بنت مأصلة من غير فلاتر سكرة ومن غير مكياج وجمالها عدى الأفورة ولا غلطة فيها صغيرة ده أنا عقلي مجاش فلتة وحتة واحدة ومنك إنتي مفيش بديل سحر عنيكي غطى عملتي ورطة لناس كتير تعبك كله راحة إنتي بصراحة بجد نار ده إنتي بكلمة واحدة خطفتي قلبي وعقلي طار أنا شوفتك من الآخر يا بيبي وقولت إن إنتي خلاص نصيبي بلاش تروحي بلاش تغيبي العالم بعدك مابيتعاش إنتي اللي قلبتي كياني وحالي وعايزك من الآخر حلالي دخلتي وخيشتي في خيالي وعملتي معايا اللي متعملش".