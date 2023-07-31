الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.9%

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022 /2023، وذلك بحضور عبدالكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 72.9%. 

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثانى بنسبة 57.9%، وأيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%. 

ووجه اللواء أشرف عطية، مسئولى التربية والتعليم بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات، حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال السنوات المقبلة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة. 

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الاستعداد من الآن للعام الدراسى الجديد 2023 /2024 من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم للمرور الميدانى على جميع المدارس، والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العام الجديد سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كل أوجه القصور والسلبيات، فضلًا عن الانتهاء من آلية التحويلات سواء للمعلمين أو الطلاب تحقيقًا للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية، على أن يتكامل مع ذلك فتح المدارس لتكون بمثابة أندية لتنفيذ الأنشطة المتنوعة للطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية. 

من جانبه، أوضح عبدالكريم لطفى أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الثانى بلغ 6484 طالبًا وطالبة، نجح منهم 4726 طالبًا وطالبة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثانى بلغ 19 طالبًا وطالبة نجح منهم 11 طالبًا وطالبة، و4 طلاب للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.

أسوان الدور الثاني للشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للعام الدراسي الجديد 2023 نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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