رغم بيان الجبلاية.. أندية القسم الثاني تواصل رفع "راية العصيان"

واصل عدد كبير من رؤساء أندية القسم الثاني، رفع راية العصيان في وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، برغم البيان الرسمي المطول الذي أصدره الجبلاية لمنع اجتماع الأندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية غير عادية.

وقرر رؤساء أندية القسم الثاني والثالث عقد اجتماع بنادي الترسانة غدًا الثلاثاء، لحسم مصير الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، من أجل إلغاء تطبيق دوري المحترفين، رغم إعلان الاتحاد إلغاء الجمعية العمومية غير العادية، والمحدد لها صباح الغد بالجبلاية، بناء على خطاب من اللجنة الأولمبية لعدم قانونيتها.

واتفق رؤساء الأندية على التوجه لمقر اتحاد الكرة فور انتهاء الاجتماع بنادي الترسانة؛ من أجل حسم إقامة الجمعية العمومية غير العادية قبل بداية الموسم الجديد، وإلغاء تطبيق دوري المحترفين.

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيان رسمى وضح خلاله موقفه من الجمعية العمومية غير العادية التي دعت إليها بعض أندية الجمعية العمومية للاتحاد غدا الثلاثاء 1 أغسطس بمقر اتحاد الكرة، للتصويت على تطبيق دوري المحترفين في الموسم المقبل من عدمه.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه أن دعوة الأندية لجمعية عمومية غير عادية يخالف اللائحة؛ نظرًا لعدم وصول تفويضات من الأندية، وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الطارئ.