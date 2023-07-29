السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تستعد لموسم حصاد الأرز والذرة بالمحافظات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور عادل الأشقر, رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة، أن معدات القطاع تواصل العمل على مدار الساعة وفي ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها مصر حاليا من موجة الحرارة الشديدة، حيث يتم العمل بمعدات قطاع  الزراعة الآلية في تجهيز الصوب الزراعية بالفيوم ليلا ونهارا.

وأشار "الأشقر" إلى أن معدات القطاع انتهت من موسم حصاد البنجر في غرب غرب المنيا، وكذلك حصاد القمح، كما تستعد لموسم حصاد الذرة، خاصة في منطقتي توشكى وشرق العوينات، وكذلك موسم حصاد الأرز على مستوى الجمهورية.

وأكد أن القطاع شهد تطويرا كبيرا وتحديثا للمعدات بفضل توجيهات وزير الزراعة بزيادة المعدات من حيث العدد والنوعية، بالإضافة الى إقامة محطات جديدة للميكنة الزراعية على مستوى الجمهورية، خاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة، ويأتي كل ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع المزارعين على التوسع في استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد لتقليل الفاقد والهدر وزيادة الإنتاجية، ما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين.

قطاع الزراعة الظروف الجوية الزراعه الاليه الصوب الزراعية

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