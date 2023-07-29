محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف الطريق الدائرى الجديد بمنيا القمح

بتكلفة 52 مليون جنيه..

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز؛ لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

من جهته، أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أنه جارٍ استكمال المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الجديد، وذلك بإحلال التربة ورفع المعوقات والتعديات لاستكمال الأعمال، مشيرًا إلى أن الطريق الدائري طوله 2 كيلو و800 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 51 مليونًا و980 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من رصف الطبقة الأولى للاتجاهين بطول ٢ كيلو وبناء الحوائط الساندة على المصرف، وجارٍ الانتهاء من المرحلة الأخيرة بطول ٨٠٠ متر، وعمل بوكس سكشن على المصرف لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات بالطريق.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة المرور الميداني على المشروعات؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.