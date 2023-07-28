انطلاق حفل على الهلباوى على مسرح الشارع بالعلمين الجديدة (صور)

بدأ المطرب علي الهلباوي منذ قليل، حفله على مسرح الشارع بالعلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وسط إقبال كبير من جمهوره ومحبيه.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو ىعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، تليه حفلات للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضًا، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة- ركوب الدراجات- الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتحرص قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على نقل العروض الجوية كاملة، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، خاصة مع ما تضمنته العروض من دقة وإتقان ومهارة، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية وعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم منهم تامر حسني، أنغام، إليسا، الموسيقار العالمي عمر خيرت، وفريق كايروكي.