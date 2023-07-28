تعرف على رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط

استقبل الأرشمندريت د.ذمسكينوس الأزرعي، ممثل الأمين العام لمجلس كنائس مصر، أمس الخميس، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (الأتيما A.T.I.M.E)، وذلك بدير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة.

وفي هذا التقرير نُستعرض أبرز المعلومات عن رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط.



- أبرز المعلومات عن رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتية