وزير الإسكان يصطحب نائب رئيس الوزراء الفيتنامي في جولة بمدينة العلمين الجديدة

اصطحب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، "تران لو كوانج"، نائب رئيس وزراء فيتنام، والسفير نجوين هوي دونج، سفير فيتنام بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، في جولة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، مع نائب رئيس وزراء فيتنام، بالمشروعات المختلفة، بمدينة العلمين الجديدة، ومنها منطقة الأبراج الشاطئية، والتى تضم عدداً من الأبراج التى تم ويجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تتوسط المنطقة الشاطئية، كما تجولوا بالمدينة التراثية "مدينة الفنون" والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

وقدم الوزير للوفد الفيتنامي، شرحاً وافياً عن التجربة العمرانية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف المجالات التنموية، وخاصة في إنشاء المدن الجديدة، والتي تعتبر تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، والذي ا استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصري، حيث كانت مساحة المعمور المصرى 7 % من مساحة الجمهورية، وفي خلال الفترة الماضية ومنذ عام 2014، تمت مضاعفة المعمور المصرى تقريبا، حيث تبلغ المساحة التي يتم العمل على تنميتها نحو 14 % من مساحة الجمهورية، وبلغ حجم الطرق والمحاور التي تم تنفيذها، ضعف ما تم تنفيذه في مصر خلال الفترات السابقة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الدولة المصرية تقدم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين من مختلف دول العالم، وهناك أولوية للاستثمارات التي يتم ضخها من الخارج، موضحاً أن مصر سوق واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وهي السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أبدى "تران لو كوانج" نائب رئيس وزراء فيتنام، إعجابه الشديد بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن زيارته لمصر تهدف لاستعراض الفرص المتاحة للشركات والمستثمرين الفيتناميين، للاستثمار في مصر.

كما أكد نائب رئيس وزراء فيتنام، أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وخاصة في المجال التجاري، حيث أن مصر لديها فرص جيدة للاستثمار، متمنياً تكرار زيارته لمصر فى المستقبل، والاطلاع على المزيد من المشروعات الناجحة.

وأجاب وزير الإسكان على أسئلة الوفد الفيتنامي حول تخطيط المدن الجديدة، وآلية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، والمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، حيث أكد الجانبان أن هناك تشابها كبيراً فى الثقافات بين البلدين.