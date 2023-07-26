في افصاح اليوم.. البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال "ثمار"

أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية في السندات EAC، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 60 مليون جنيه إلى 66 مليون جنيه.

وأضافت البورصة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الزيادة قدرها 6 مليون جنيه بإصدار عدد 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.80 جنيه للسهم تمويلا من الاحتياطيات الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022.

وأشارت إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

من ناحية أخري قالت إدارة البورصة إن شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 599.414 مليون جنيه إلى 749.267 مليون جنيه.

وأوضحت أن الزيادة قدرها 149.853 مليون جنيه بإصدار عدد 241.699 مليون سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 0.62 جنيه للسهم تمويلًا من ارباح العام وفقاً للقوائم المالية في ديسمبر 2022..

كما تضمنت المستندات قيد تعديل غرض الشركة بإضافة أنشطة جديدة إلى غرضها الرئيسى وذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الاساسى لشركة.

وأشار البيان، إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

يشار إلى أن إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، سجلت صافي ربح بلغ 157.68 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 51.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.47 مليار جنيه، مقابل 1.94 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 146.66 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 52.87 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة