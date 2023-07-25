الشرطة النسائية.. اللواء منار مختار مدير عام بقطاع حقوق الإنسان بالداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء منار مختار حافظ حسن مديرًا عامًا بقطاع حقوق الإنسان، حيث تعد من القيادات الأمنية النسائية المحترفة في العمل الأمني، والتي حققت نجاحات ملموسة مؤخرًا.

وعملت "منار" بمكافحة العنف ضد المرأة وحققت نجاحًا كبيرًا في هذا الملف، وأسهمت برفقة زملائها في عودة الهدوء للشارع.

واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات في صفوف جهاز الشرطة، وذلك إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وتهدف الحركة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

وجاء بحركة التنقلات ترقية اللواء محمود أبوعمرة حسن إمبابى– مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء محمد حسن طه على– مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء أحمد جمال على جمال الدين– مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد عبدالحميد الصاوى عمار– مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.