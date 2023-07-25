طول العمر.. 8 عادات صحية يمكن أن تضيف عقودًا إلى عمرك

لم يفت الأوان أبدًا، لاتخاذ خطوات لحياة أطول وأكثر صحة، يمكن لسلسلة من التغييرات في نمط الحياة أن تضيف عقودًا إلى حياتك حتى لو تبنت هذه العادات الصحية في سن 50 أو 60 عامًا.

ذكرت صحيفة الجارديان أن دراسة رصدية جديدة غطت نحو 700000 من قدامى المحاربين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 - 99 والذين تم تسجيلهم في برنامج المليون للمحاربين القدامى أدرجت تعديلات بسيطة وفعالة في نمط الحياة يمكن للأشخاص إجراؤها بعد سن 40 أو 50 أو حتى 60 عامًا.

قال Xuan-Mai T Nguyen مؤلف الدراسة الرئيسي وأخصائي العلوم الصحية "هناك فترة مدتها 20 عامًا يمكنك فيها إجراء هذه التغييرات، سواء قمت بذلك تدريجيًا أو كلها مرة واحدة".

لا يحتاج الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض مزمنة إلى فقدان الأمل حيث يمكنهم أيضًا العمل على زيادة عمرهم من خلال إجراء هذه التغييرات الصغيرة في نمط حياتهم.

لقد أجرينا أيضًا تحليلًا لمعرفة ما إذا كنا قد استبعدنا الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وارتفاع الكوليسترول، والسكتة الدماغية والسرطان وما شابه، فهل يغير ذلك النتيجة؟

العادات الصحية التي تجعلك تعيش لفترة أطول

العادات التي يمكن أن تزيد من طول العمر لا تتطلب أي استثمار كبير على الإطلاق، وتحتاج فقط إلى إرادة قوية ويقظة لتغيير حياتك للأفضل، يمكن لنظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية المطلوبة أن يتحكم في عوامل الخطر للأمراض المزمنة أو يساعد في إدارتها.

وارتبط تدخين السجائر أو شرب الكحول بالعديد من الأمراض الفتاكة بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض الكبد على سبيل المثال لا الحصر، الأشخاص الذين يحاولون بنشاط أن يظلوا نشيطين ويتجنبون نمط الحياة المستقرة لديهم فرص أكبر في بلوغ قرن من الزمان مقارنة بأولئك الذين لا يستطيعون قضاء وقت في ممارسة الرياضة.

بصرف النظر عن هذا فإن إدارة الإجهاد عامل حاسم للبقاء بصحة جيدة حيث أن المستويات المرتفعة من التوتر يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول وسكر الدم وضغط الدم.

فيما يلي التغييرات الثمانية في نمط الحياة وفقًا لهذه الدراسة والتي يمكن أن تضيف عقودًا إلى حياتك:

1. كل جيدا

2. تجنب السجائر

3. احصل على ليلة نوم جيدة

4. كن نشطا بدنيا

5. إدارة التوتر

6. تجنب الإفراط في الشرب

7. التحرر من إدمان المواد الأفيونية

8. لديك علاقات اجتماعية إيجابية.

وكتب مؤلف الدراسة: "الرجال والنساء الذين تبنوا ثمانية عوامل نمط حياة علاجي يمكن أن يكسبوا 23.7 أو 22.6 سنة من متوسط ​​العمر المتوقع.