الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تنفيذ مشروع عمارات الإيواء بمنطقة السلخانة بالمنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، اجتماع لجنة تسيير تطوير المناطق غير الآمنة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عمارات الإيواء بمنطقة السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، لتوفير سكن بديل ملائم وآمن للشاغلين الفعليين لوحدات عمارات الإيواء.

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وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بخلق منطقة سكنية جديدة ذات بيئة نظيفة تليق بكرامة المواطنين.

شارك فى الاجتماع اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، وبحضور الدكتور أشرف أبوالعيون المشرف العام على وحدة تطوير المناطق العشوائية، والمهندس نيازي مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات، وأعضاء اللجنة المعنيين.

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خلال الاجتماع، تمت مناقشة سرعة صرف القيمة النقدية لاستئجار وحدات سكنية بمعرفة شاغلي الوحدات، لحين الانتهاء من إنشاء العمارات الجديدة، وسرعة التعاقد مع الجهات المنفذة لأعمال الإنشاء.

من جانبه، أوضح نيازي مصطفى أنه تم البدء في إزالة عمارات الإيواء رقم 3، 4، 5، إضافة إلى عمارة رقم 6 التي كان قد تمت إزالتها، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في أعمال الإنشاء للعمارات الجديدة فور الانتهاء من أعمال الإزالة.

وتابع اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، فى ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال هدم عمارات الإيواء بحى جنوب المدينة تمهيدًا لتطوير المنطقة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير سكن كريم لشعب المنيا الكرام.

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وتفقد رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم، يرافقه إكرام محمد نائب رئيس المدينة، وأيمن حسانين رئيس الحى، أعمال الهدم بعمارات الإيواء بحى جنوب المدينة موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال فى الوقت المحدد لها ومن ثم البدء مباشرة فى أعمال البناء والتطوير لتوفير سكن يليق، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لشعب مصر العظيم.

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محاافظ المنيا لجنة تطوير المناطق الغير آمنة تنفيذ مشروع عمارات الإيواء منطقة السلخانة جنوب مدينة المنيا المهندس نيازي مصطفي مدير وحدة تطوير العشوائيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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