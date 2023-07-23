25 رحلة بالون طائرعلى متنها 375 سائحًا من مختلف الجنسيات العالمية فى نزهة ترفيهية بسماء الأقصر

حلقت اليوم في سماء الأقصر، ٢٥ رحلة بالون، تحمل على متنها ٣٧٥ سائحًا من جنسيات مختلفة من أنحاء العالم في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات في فوق سماء الأقصر.

وأوضح أحمد عبود، ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر، أن سماء المدينة تزينت اليوم بعدد ٢٥ رحلة بالون، أقلت على متنها ٣٧٥ سائحًا من مختلف الجنسيات.. لافتًا إلى استعداد الشركات فجرًا للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد، ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون، والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترًا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحًا أنه يستمتع مستقلو البالون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى بسماء البر الغربي.

وأضاف أن الإقبال على رحلات البالون بقوة رغم ارتفاع درجات الحرارة.. حيث يتوافد وفود الزائرين ويعشقون تلك الرحلات.. باعتبارها رحلات التنزه، من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية، وأيضًا طقس الأقصر المعتدل المشمس، وبآثار الأقصر الشامخة.

واتخذت المحافظة، إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

وأكد عبود أن الأقصر تتمتع برحلات البالون الطائر التي تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم .. حيث تعتبر الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، وأهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.