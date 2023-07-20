رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع أندريه أونانا حتى 2028

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" أثناء طبع اسم اللاعب على قميص الفريق للموسم المقبل.

كما كشف النادي في بيان رسمي عن التعاقد مع أونانا لمدة 5 سنوات مقبلة، أي حتى 30 يونيو 2028.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الانضمام لمانشستر يونايتد شرف لا يصدق، لقد عملت بجد طوال حياتي من أجل هذه اللحظة وعبرت عراقيل طوال المسيرة، الدخول لأولد ترافورد والدفاع عن مرمى الفريق سيكون تجربة رائعة، هذه بداية الرحلة بنسبة لي ولدي طموح سأقاتل من أجله مع زملائي الجدد".

وأضاف: "مانشستر يونايتد لديه تاريخ طويل مع الحراس المميزين، والآن سأقدم كل شيء لأصنع إرثي الخاص في السنوات المقبلة، أنا متشوق للعمل مرة أخرى مع إريك تين هاج، ولا أستطيع الانتظار حتى أشارك في النجاح الذي أعرف جيدًا أنه مصمم عليه مع هذا النادي العظيم".