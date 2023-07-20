أونانا يعلن انتقاله لمان يونايتد: وداعًا جمهوري العزيز

وجه الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى فريق إنتر الإيطالي رسالة وداعية لجماهير فريقه قبل الانتقال لفريقه الجديد.

وبات أونانا على بعد خطوات قليلة من الانتقال لمانشستر يونايتد الانجليزي بعدما اجتاز الفحص الطبي الخاص بالنادي.

ونشر أونانا صورة لملعب جيوزيبي مياتزا، ملعب إنتر، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام"، وعلق: "لم أتخيل أن الوداع سيكون صعبًا هكذا، منذ عام أصبحت مشجعًا لإنتر والعديد من الأشخاص أخبروني أن هذا النادي وهذه المدينة لديهم شيء خاص، الآن يمكنني تأكيد ذلك، في أيامي الأولى هنا أدركة أن هذه عائلة، وأن تكون مشجعًا لإنتر هو طريقة لفهم الحياة".

وانضم أونانا لصفوف إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية التي سبقت الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.

أضاف:"أنا واقع في حب سان سيرو، الكورفا والمدينة والآن الظروف مواتية لي لبداية رحلة جديدة في مانشستر، سأفعل ذلك بحماس عظيم، ولكن أريدكم أن تعرفوا أنني سأشتاق لكم، ومن أعماقي أشكر كل مشجعي النادي".

وأنهى:"ربما في يوم ما ستتقاطع طرقنا مجددًا، ولكن الآن وقت مواجهة تحديات جديدة و وأشجعكم من بعيد، اللاعبون يأتون ويذهبون ولكن النادي يبقى دائمًا، والإنتر فوق الجميع".