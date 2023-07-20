ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أونانا يعلن انتقاله لمان يونايتد: وداعًا جمهوري العزيز

أونانا
أونانا

وجه الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى فريق إنتر الإيطالي رسالة وداعية لجماهير فريقه قبل الانتقال لفريقه الجديد.

وبات أونانا على بعد خطوات قليلة من الانتقال لمانشستر يونايتد الانجليزي بعدما اجتاز الفحص الطبي الخاص بالنادي.

ونشر أونانا صورة لملعب جيوزيبي مياتزا، ملعب إنتر، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام"، وعلق: "لم أتخيل أن الوداع سيكون صعبًا هكذا، منذ عام أصبحت مشجعًا لإنتر والعديد من الأشخاص أخبروني أن هذا النادي وهذه المدينة لديهم شيء خاص، الآن يمكنني تأكيد ذلك، في أيامي الأولى هنا أدركة أن هذه عائلة، وأن تكون مشجعًا لإنتر هو طريقة لفهم الحياة".

وانضم أونانا لصفوف إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية التي سبقت الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.

أضاف:"أنا واقع في حب سان سيرو، الكورفا والمدينة والآن الظروف مواتية لي لبداية رحلة جديدة في مانشستر، سأفعل ذلك بحماس عظيم، ولكن أريدكم أن تعرفوا أنني سأشتاق لكم، ومن أعماقي أشكر كل مشجعي النادي".

وأنهى:"ربما في يوم ما ستتقاطع طرقنا مجددًا، ولكن الآن وقت مواجهة تحديات جديدة و وأشجعكم من بعيد، اللاعبون يأتون ويذهبون  ولكن النادي يبقى دائمًا، والإنتر فوق الجميع".

أونانا أندري أونانا إنتر مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى

الأكثر قراءة

بعد تصريحات طليقته الجريئة.. حسن شاكوش يحسم موقف علاقته من "حورية فرغلي"

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

مصطفى بكرى ينعى إسماعيل عتمان ويكشف دوره فى ثورة يناير 2011

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة حول أزمة انقطاع الكهرباء.. تنتهى فى ذلك الموعد

سامى شرف: عبدالناصر كان يقول للوزراء فى الاجتماعات "اللى ناوى يوافقنى فى كل حاجة ما يقعدش"

تصنيف صندوقنا السيادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق