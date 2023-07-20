أونانا يجتاز الفحص الطبى ويسافر للولايات المتحدة للحاق بمعسكر يونايتد

اجتاز الحارس الكاميروني، أندريه أونانا، الفحوصات الطبية الخاصة بانتقاله لصفوف نادي مانشستر يونايتد.

وتوصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق مع إدارة نادي إنتر الإيطالي خلال الأيام الماضية بشأن انتقال أونانا لصفوفه.

وانضم أونانا لنادي إنتر من نادي آياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.



وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن أونانا اجتاز الفحص الطبي الخاص بانتقاله لمانشستر يونايتد، اليوم، وفي طريقه للسفر للولايات المتحدة الأمريكية من أجل الانضمام لقائمة الفريق.

صفقة انتقال أونانا ستكلف مانشستر يونايتد 51 مليون يورو بالإضافة إلى 4 ملايين يورو إضافات وحوافز متعلقة بالأداء.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن انضمام أونانا لمانشستر يونايتد بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وبدأ أونانا مسيرته بأكاديمية إيتو في الكاميرون وانتقل منها لصفوف شباب نادي برشلونة في صيف 2010، وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى صعد لفريق تحت 19 عامًا وخرج منه لنادي آياكس في شتاء 2015.